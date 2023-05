200-tal actievoerders ‘verwelkomt’ Ben Weyts aan Bijloke: “Besparingen op hoger onderwijs? Niet Wijs!”

Dan toch zes woontorens vlakbij Gent-Sint-Pie­ters? Ontwikke­laars vragen nieuwe vergunning aan

Is de Gentse stationsbuurt binnenkort enkele woontorens rijker? De projecten ‘Rinkkaai’ en ‘Stationstuinen’, samen goed voor meer dan 500 woningen, zitten na jaren juridische strijd in een stroomversnelling. Maar hoe reageert de buurt dit keer? “Het is een paradox. Enerzijds wil de Gentenaar goedkope woningen. Anderzijds wordt er eindeloos geprocedeerd”, zegt Rikkert Leeman, CEO van bouwpromotor Alides.