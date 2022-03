200 fietsers trekken door Gent om méér circulatieplannen te eisen: “We worden stilaan ingehaald door steden als Mechelen”

GENT Ingepakt! Kleinste cafeetje van Gent staat tijdelijk in de stellingen

Café Galgenhuis is tijdelijk zijn historische gevel kwijt. Het is te zeggen: het kleinste cafeetje van Gent staat in de stellingen en dat zal wel een paar weken duren. Reden is het afbrokkelende pleisterwerk door werken aan de tramsporen vijf jaar geleden.

10 maart