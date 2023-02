20% van stadspersoneel langdurig ziek: “Hoge druk door besparingen en heroriënteringen helpt niet”

Sinds 2017 is het aantal langdurig zieken bij de stad met 7% gestegen. Net geen 20% van de personeelsleden staat in de boeken als ‘langdurig ziek’. Een evolutie die ook in de private sector aan de gang is, maar oppositiepartij PVDA stelt zich vragen bij de besparingsronde. “Hoe minder personeel, hoe hoger de werkdruk, hoe meer mensen uitvallen.”

Het aantal langdurig werklozen en langdurig zieken zit in de lift. Dat bleek eind vorig jaar uit cijfers van het RIZIV. In vijf jaar tijd is globaal gesproken, dat aantal met twintig procent gestegen. Maar ook bij Stad Gent stijgt dat cijfer. In 2017 was 12 procent van de personeelsleden langdurig ziek, nu is dat nipt 20 procent. Dat blijkt uit cijfers die PVDA-gemeenteraadslid Yuksel Kalaz (PVDA) opgevraagd heeft bij het kabinet van schepen voor Personeel Hafsa El-Bazioui (Groen).

Stijging

Volgens die cijfers waren er in 2022 zowat 7.884 personeelsleden in dienst bij de Stad Gent, het OCMW en de onderwijsdiensten van de stad. Ongeveer, want die cijfers waren tijdens de samenstelling van het rapport nog niet volledig. Daarvan zijn 1.508 mensen langdurig ziek. Een hoog aantal en dus verhoudingsgewijs ook nog 7 procent meer dan in 2017. Het probleem situeert zich zowat op alle afdelingen min of meer gelijkmatig - vooral in het onderwijs en de sociale sector is de uitval evenwel groot. Eén lichtpuntje: de stijging lijkt te stagneren en in 2022 waren er een tikkeltje minder langdurig zieken dan in 2021.

“Het mentaal welzijn van onze medewerkers is belangrijk. We zetten daar op verschillende manieren op in, via opleidingen voor medewerkers en hun leidinggevende, via een netwerk van vertrouwenspersonen, via onze heel actieve interne en externe preventiediensten, via ons kader deconnecteren en nog heel wat meer initiatieven die onze medewerkers ondersteunen en beschermen”, zegt El Bazioui bij de cijfers. “Dat alles vermijdt niet dat ook bij onze medewerkers de cijfers van langdurig zieken stijgen, net zoals zich bij andere werkgevers deze jammere tendens zich doorzet. Ook al is het een uitdaging die de context van de Stad Gent overstijgt, het blijft een belangrijk aandachtspunt voor onze organisatie.”

Heroriëntering geeft stress

Maar bij PVDA wijst men de stad op een pijnpunt: door de besparingsronde is er ook een ‘heroriënteringsproject’ aan de gang. Concreet doven een aantal jobs uit en zijn er 55 personeelsleden die binnen de stad een andere job kunnen doen. Dat lukt niet voor iedereen, nuanceerde El-Bazioui al in december.

Net daarom denkt Kalaz niet dat de langdurige ziekencijfers zullen dalen. Enerzijds omdat de werkdruk hoog blijft, maar ook omdat die heroriëntering op het mentaal welzijn drukt. “De verlaging van het personeelsaantal en de heroriëntering binnen de organisatie zal zorgen voor een nog grotere stijging van langdurig zieken. Iedereen weet toch dat de werkomgeving invloed heeft op de gezondheid van het personeel. De realiteit is, dat de stad het met een heel aantal jobs minder moet doen dan eerder gepland. Dat zal ook de werkdruk verhogen bij het personeel, veel mensen zullen uitvallen door fysieke klachten of mentale last zoals oververmoeidheid en burn-out, dat is een vicieuze cirkel: hoe minder personeel, hoe hoger de werkdruk, hoe meer mensen uitvallen.”

