20-tal studenten negeert krijtbubbels en krijgt boete voor samenscholingsverbod op Sint-Pietersplein

Gentenaars van 65+ krijgen deze week infofolder over vaccinatie in de bus

2 maart Nog deze week valt bij Gentenaars ouder dan 65 jaar een infofolder van de stad in de bus, over de vaccinatie tegen Covid-19. Ook in het volgende stadsmagazine wordt de volledige vaccinatiestrategie nog eens uitgelegd, en er is een Gentse infolijn. De stad zet alles op alles om de juist informatie te verspreiden en Gentenaars te overhalen zich te laten vaccineren.