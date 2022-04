20.000 Gentse tickets voor bekerfinale tegen Anderlecht allemaal verkocht

Gent Reanimatie mocht niet baten: reiziger wordt onwel en sterft op perron in station Gent-Sint-Pie­ters

In het station Gent-Sint-Pieters is vrijdagnamiddag een reiziger onwel geworden op het perron. De hulpdiensten werden meteen verwittigd en gingen snel over tot reanimatie, maar alle hulp kwam te laat.

1 april