2.200 kondigen komst aan op sociale media, maar uiteindelijk dagen slechts 50 misnoegde chauffeurs op voor maandelijks protest tegen de LEZ

Gent Slechts half zoveel treinen richting kust: druk in station Gent-Sint-Pie­ters, maar geen overrompe­ling

13:24 Het was vanmorgen behoorlijk druk in het station Gent-Sint-Pieters, maar een overrompeling was en is er nog steeds niet. De weerman beloofde - eindelijk - zomerweer, maar dat blijft voorlopig uit, al kwam rond het middaguur het zonnetje piepen aan de kust. Door werken aan de sporen tussen Gent en Aalter zijn er geen extra kusttreinen ingelegd.