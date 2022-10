2.000 Zweedse supporters bouwen een feestje op de Korenmarkt

GentWie in de Gentse binnenstad rondloopt, kan er niet naast kijken. De supporters van het Zweedse Djurgårdens IF zijn gearriveerd. Ze zijn met velen en laten van zich horen. Volgens de Gentse politie hebben er donderdagnamiddag een kleine 2.000 supporters zich verzameld op de Korenmarkt.

Vele honderden, ticketloze fans van de voetbalclub uit Stockholm stonden in de voormiddag al uren aan te schuiven. De rij vormde zich van aan de Stadshal tot de Korenmarkt. Omstreeks 13.15 uur was ze een dikke 200 meter lang.

“Ik schat dat we hier in totaal met ongeveer 3.000 supporters in de binnenstad zijn”, vertelde Victor Boëthius uit Stockholm die deze morgen ruim twee uur in de rij stond. “Veel fans zijn net zoals ik naar Gent gekomen zonder ticket. Ik ben al een hele maand zenuwachtig dat ik niet meer in het stadion kan geraken, het is dus bang afwachten of er nog kaartjes zijn wanneer het onze beurt is. Er zijn gelukkig wel minder mooie plaatsen om zo lang in de rij staan”, knipoogt de Zweedse supporter.

Volledig scherm Victor (de derde van links) © PJDG

Omstreeks 14.00 waren er nog steeds een paar honderd Zweedse supporters aan het wachten op de allerlaatste tickets. Op de vraag waarom ze naar Gent zijn gekomen zonder de zekerheid dat ze naar de match konden gaan kijken, antwoorde een supporter: “Wij hebben inderdaad eerst ons ticket geboekt omdat de prijzen van de vliegtickets heel snel stegen. ‘We zien wel of we binnen geraken’, dachten we toen. Er zijn trouwens nog bijzonder veel supporters die pas deze namiddag landen in Brussel. Volgens mij komen er nog meer af”, aldus de man.

De vrees dat nogal wat fans met lege handen achterblijven is niet onterecht, zo horen we bij een Zweedse steward. “We hebben wel extra tickets gekregen van AA Gent, maar ik vrees dat het niet voldoende zal zijn om elke Zweed een plaatsje te garanderen”, aldus de man. Voor de fans van Djurgårdens IF zit er niets anders op te wachten en te hopen dat ze de 1.500 kilometerlange reis niet voor niets gemaakt hebben.

Gemoedelijk, maar vuil

De sfeer is gemoedelijk, al liggen er naast de rij opvallend veel bierblikjes en hier en daar wat gebroken glas. Ook het Gentse straatmeubilair wordt beplakt met stickers van de Scandinavische voetbalploeg. Het zette schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten, Bram Van Braeckvelt ertoe aan om de supporters even de mantel uit te vegen. “Hopelijk is de wedstrijd vanavond niet zo vuil als het volk”, zo twitterde hij.

Volledig scherm Achtergelaten afval en stickers van de Zweden. © PJDG

Volledig scherm De tweet van de schepen. © RV.

Rond 15.00 uur kwam de politie toe in het centrum van de stad met verschillende inteventievoertuigen die zich ter hoogte van het stadshuis geparkeerd hebben. Ook een vijftal politiemannen uit Stockholm tekent present. “Voorlopig loopt alles prima. We zijn blij met de professionele samenwerking met de Gentse politie”, laat een politieman weten. Ook de Gentse politie laat weten dat de supporters zich relatief rustig gedragen.

Volledig scherm De Belgische en Zweedse politie staan paraat. © PJDG

Volledig scherm Deze supporters zijn onder de indruk van de Belgische mosselen. © PJDG

Volledig scherm Barman Dirk heeft voorlopig naar eigen zeggen niet al te veel last met de Zweedse supporters. "Ze kunnen wel tegen een biertje", knipoogt hij. © PJDG

Volledig scherm De Zweden zitten werkelijk overal. © PJDG

