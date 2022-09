19-jarige jongeman rijft 26.000 euro binnen via itsme-phishing: “Ontvang je zelf een sms of mail met een link, wees dan op je hoede”

GentDe Gentse politie laat weten dat het onderzoek op een internetfraudeur is afgerond. De 19-jarige man maakte vanuit een Gentse hotelkamer in het centrum maar liefst 26.000 euro buit met zijn frauduleuze zaakjes. Geld waarmee hij naar verluidt allerlei luxegoederen kocht. De verdachte moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Op 6 februari 2022 arresteerde de politie een 19-jarige man uit Gent die verdacht wordt van het witwassen van crimineel geld. De speurders betrapten hem op heterdaad toen hij vouchers ter waarde van 5000 euro aankocht met debetkaartgegevens van nietsvermoedende personen die waren ingegaan op zijn frauduleuze sms-berichten.

De man ging op een sluwe manier te werk. In een sms-bericht dat ogenschijnlijk afkomstig was van ‘itsme’, vroeg hij om via een snelkoppeling in het bericht een webpagina te bezoeken. Op deze webpagina moesten de slachtoffers bepaalde gegevens ingeven ter identificatie om zo gebruik te maken de debetkaart en de kaartlezer. De verdachte was hierna in staat om transacties te doen met de debetkaartgegevens van zijn slachtoffers.

Quote Denk twee keer na als jou een code wordt gevraagd die met behulp van je debetkaart en een kaartlezer wordt gegene­reerd. Politie Gent

26.000 euro

De arrestatie van de 19-jarige jongeman was het resultaat van het onderzoek dat het Cybercrime-team van de Lokale Recherche Gent voerde onder leiding van het Parket Oost-Vlaanderen. In de loop van het onderzoek, en in samenwerking met de Regionale Computer Crime Unit van de Federale Politie, de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen (FGP) en verschillende andere diensten en handelaars, konden de speurders zicht krijgen op een reeks frauduleuze transacties, eind 2021 en begin 2022 uitgevoerd door de verdachte, voor een totaal nadeel van minstens 26.000 euro.

Afgerond onderzoek

Het onderzoek is ondertussen afgerond en bracht aan het licht dat de verdachte vanuit een hotel in het centrum van Gent een groot aantal sms-berichten had verstuurd naar potentiële slachtoffers. Bij een huiszoeking op zijn hotelkamer vonden de speurders verschillende bezwarende zaken die ze in beslag konden nemen zoals gsm’s, SIM-kaarten, waardevouchers, cash geld en een laptop. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werden nog bijkomende overtuigingsstukken en een reeks luxegoederen in beslag genomen.

De verdachte werd op 7 februari 2022 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Hij is intussen vrijgelaten onder strikte voorwaarden, in afwachting van het proces.

Wees alert Politie en parket roepen de bevolking op om waakzaam te zijn bij ontvangst van een sms of e-mail waarin een snelkoppeling zit. “Ga er niet onmiddellijk van uit dat de link naar de officiële webpagina van een instantie verwijst. Denk twee keer na als jou een code wordt gevraagd die met behulp van je debetkaart en een kaartlezer wordt gegenereerd. Met behulp van die gegevens kan men namelijk je bankrekening overnemen, ook al heb je de pincode van jouw debetkaart niet meegedeeld.”

