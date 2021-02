18-jarige vrouw dood teruggevonden in Gent, parket gaat uit van verdacht overlijden

Gent Gevaarlijk precedent: horeca van Sint-Baafsplein wil zélf Gentse Feesten op het plein organise­ren.

19 februari De horecazaken van het Sint-Baafsplein zijn naar het stadhuis gestapt met een voorstel om zélf Gentse Feesten op het plein te organiseren, als Gentse Feesten eindelijk weer mogelijk zullen zijn. Ze willen de plaats innemen van de vzw Onder de Draak, die daar al 20 jaar organisator is. Het is een bom waar het stadsbestuur al langer voor vreest, want er is geen wettelijke basis om een plein aan de ene of andere speler toe te kennen.