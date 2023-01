18-jarige student zonder rijbewijs leent auto van ouders, maar gebrek aan verkeerskennis verraadt hem

De 18-jarige jongen nam vorig jaar in januari achter de rug van zijn ouders de gezinswagen om er in Gent mee te gaan rondrijden. Het werd echter al snel duidelijk dat de verkeersregels nog niet zo bijster goed gekend waren, want de politie betrapte hem toen hij in een straat aan het rijden was met een verbodsbord C5. In de politierechtbank bekende de jongeman blozend dat hij een stommiteit heeft begaan, maar dat hij ondertussen wel een rijbewijs heeft. Voor het rijden zonder geldig rijbewijs riskeerde hij een boete van 1.600 euro.