18-jarige Marie, de oudste kat van het Gentse dierenasiel, heeft eindelijk een warme thuis gevonden

“Of Marie de oudste kat is die we ooit opgevangen hebben? Dat weet ik niet zeker”, zegt Kevin Vankeirsbilck van het Gentse dierenasiel. “Af en toe komen er oudere katten binnen, zo hebben we momenteel een kat van 14-15 jaar, maar dat is eerder de uitzondering.”

Kevin zijn hart smolt meteen toen hij Marie zag. Gezien haar hoge leeftijd besloot hij om haar persoonlijk op te vangen tot er goede kandidaten langskwamen om haar vast op te vangen. “We wilden Marie niet zomaar meegeven aan eender wie. We verkozen we baasjes die wisten hoe ze met een kat van 18 jaar moeten omgaan, want dat is niet zomaar een kat is. Ze mogen die niet zomaar opgepakt worden en ergelijke. We wilden ze pas laten gaan als we wisten dat ze ergens anders beter af was dan bij mij. Een thuis waar ze alle aandacht kreeg en die niet moest delen met een andere kat.”