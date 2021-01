18-jarige Gentenaar opgepakt die op sociale media opriep tot rellen

Gent Brandweer rukte afgelopen jaar 2.194 keer uit voor een brand: “Een gesloten deur kan je leven redden”

28 januari Gemiddeld 6 oproepen per dag voor een brand kreeg Brandweerzone Centrum het afgelopen jaar in het Gentse. In de helft van de gevallen ging het ook effectief om brand, waarbij 4 doden te betreuren vielen. Ook de coronacrisis heeft duidelijk een impact op de cijfers. “Tijdens de eerste lockdown gingen veel mensen aan het klussen in huis en in de tuin, niet altijd even voorzichtig.”