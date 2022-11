16-jarige Noah uit Gent ontsnapt op eigen houtje uit brandende kamer door op 7 meter hoogte naar de buren te klimmen: “Het was dat of op de auto’s springen”

“Ik lag in bed te slapen tot ik plots werd gewekt door het geblaf van de hond. Enkele seconden later stond mijn schoonzoon (22) voor de deur van mijn slaapkamer. Hij vertelde me dat het huis in brand stond. Mijn jongste zoon zat vast in zijn kamer en schreeuwde om hulp.” Louis Bignoux, een vader van vier uit Gentbrugge, beleefde in de nacht van donderdag op vrijdag even de grootste nachtmerrie van elke ouder. Hij zag hoe een brand zijn woning zo goed als volledig vernielde terwijl zijn jongste zoon vastzat in zijn kamer. “Ik zette meteen aan naar zijn deur. Toen ik die probeerde openen, waren de vlammen bijna twee meter hoog.”

Bevangen door angst en paniek snelde Louis naar de badkamer om een emmer water te vullen, in de hoop om zo het vuur te temperen. De klink was kapot, de deur blokkeerde. “Ik dacht niet helder na. Ik moest en ik zou bij mijn zoon raken. Ik riep zijn naam, maar er volgde geen antwoord.”

Gered door de dakgoot

Maar Noah (16) hield het hoofd koel. Hij klauterde via zijn raam naar het huis van de buren. Een huzarenstukje op zeven meter hoogte. “Het was dat of op de auto’s springen”, getuigt hij. “Onder mijn raam loopt een dakgoot. Daar ben ik opgeklommen. Langs het verste punt van de dakgoot kon ik via een richel het huis van de buren bereiken. Ze stonden voor hun raam en hebben me naar binnen geholpen.”

Toen één van de kinderen Noah buiten opmerkte, verliet de familie in alle haast de woning. “De ruiten sprongen van de hitte”, getuigt de oudste dochter Alicia (22) terwijl ze ons door de vernielde woning loodst. “We waren allemaal aan het beven. Gelukkig werd er goed voor ons gezorgd: de ambulanciers en politiemensen waren heel begaan en hebben ons goed opgevangen.”

Volledig scherm De kamer van Noah is compleet vernield. © Jeroen Desmecht

De familie denkt dat een laptop die nog in de stekker zat de brand heeft veroorzaakt. De schade aan het huis is enorm: de kamer waar de brand startte, is volledig in de as gelegd, over de volledige woning is water- en rookschade. De vader en twee van zijn kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis. De jongeren uit voorzorg, papa Louis omdat hij zich verbrandde terwijl hij de deur probeerde openbreken. Het gezin wordt nu tijdelijk opgevangen in een noodwoning van het OCMW. “Maar we zijn er levend uitgeraakt, en da’s het belangrijkste”, besluit Louis. “Ongelofelijk dat hij dat heeft klaargespeeld. En dat voor een jongen van zestien jaar. Ik dacht echt dat ik hem kwijt was.”

