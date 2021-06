16+ en nog geen afspraak voor een vaccin? Loop tussen 14.30 en 21 uur Flanders Expo binnen en je krijgt je Pfizer-inenting

Gent De Kijk van Kurt: “Vlamingen verenigen zich graag, vooral om feesten te organise­ren”

23 juni “Zet 10 Nederlanders in een kamer en na een halfuur dansen ze een polonaise. Zet 10 Vlamingen bijeen en na een halfuur hebben ze 20 verenigingen opgericht.” Ik hoorde het een Nederland-kenner ooit zeggen in een programma op tv en hij had gelijk. Vlamingen verenigen zich graag, vooral om feesten te organiseren. Of er nu een petanqueclubje wordt opgericht of een benefiet voor arme boeren in Bangladesh, er wordt altijd wel iemand aangesteld om voor eten en drinken te zorgen. Wij Gentenaars mogen beweren dat we wat organiseren betreft er met kop en schouders bovenuit steken. De Gentse feestenkalender zit dankzij talloze vzw’s en comités 12 maanden per jaar eivol. Het stadsbestuur weet dat en ondersteunt zoveel mogelijk initiatieven, zo ook op het einde van anderhalf jaar corona-ellende. Om de pil van de alweer afgelaste Gentse Feesten te verzachten, riep de stad het Knaldrangfonds in het leven. Een miljoen euro wordt dezer dagen verdeeld onder organisaties die van deze zomer zò een zomer – stelt u zich mij voor met een duim omhoog – willen maken. Iets minder dan de helft van het geld werd al toegekend aan alles samen 35 initiatieven. Iets meer dan de helft van het geld moet dus nog worden uitgedeeld en dat zorgt her en der voor frustratie. Een hoop organisatoren weet nog niet of, en zo ja in welke vorm, ze hun activiteiten zullen kunnen laten doorgaan. Een jury buigt zich over elk dossier en dan beslist het schepencollege wie er geld krijgt en wie niet. Je deelt niet zomaar een bom geld uit, dat snapt iedereen. Dat er eind juni nog zoveel onduidelijkheid is, had echter kunnen vermeden worden. Als u deze zomer een initiatief bezoekt, weet dan dat de organisator zich een hoop zorgen op de hals heeft gehaald voor uw plezier. Consumeer er dus rijkelijk en laat wat drinkgeld liggen!