15 jongeren opgepakt op verdenking van diefstal met geweld, ouders boos op politie: “Ik kreeg een getraumatiseerde zoon terug”

Gent Geen blokjes of beren voor Lily, zij is verzot op... sleutels en sloten: “We zijn geregeld onze autosleu­tels kwijt”

15 maart Iedereen verliest weleens haar of zijn sleutels, maar ten huize Vanden Bossche heeft het een duidelijke reden: dochterlief Lily gaat er voortdurend mee aan de haal. De deugniet is nog geen drie jaar oud, maar heeft al sinds ze een paar maanden oud was een onverholen passie voor sleutels en sloten openmaken.