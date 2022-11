14 nieuwe sociale woningen langs Gentse stadsring: “Cruciaal in de strijd tegen armoede”

Gent Uur file aan Dampoort, verstoord openbaar vervoer én heel wat brandjes: dit is de stakings­dag in Gent

Geen productie bij Coca-Cola of Volvo Cars, ellenlange files aan Dampoort en een afgesloten R4: de nationale staking blijft ook in Gent niet zonder gevolgen. Werknemers eisen meer loon, maar volgens de werkgevers is er geen ruimte. “Deze actiedag is een kaakslag”, zegt Jan Geers van VOKA.

