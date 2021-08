13.000 gezinnen op wachtlijst sociale woningen, maar dit flatgebouw in Gent raakt niet afgewerkt: “Geschil over brandweg oorzaak van ellende”

Gent Eind augustus feest in Bennesteeg: handelaars slaan handen in elkaar voor driegangen­me­nu aan ‘langste tafel van Gent’

17 augustus De Bennesteeg is altijd al een gezellig straatje, maar op 28 augustus zal het er nog gezelliger worden. Dan slaan de handelaars de handen in elkaar om ‘de langste tafel van Gent’ te organiseren in hun straat. Aan de ellenlange tafel zal je kunnen genieten van een driegangenmenu met gerechten van elke handelaar.