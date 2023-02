121 fietsers gevat zonder werkende lichten bij grootschalige politiecontrole in Gent, rozen voor wie wel in orde was: “We zien u graag. Ook na Valentijn”

De dagen beginnen dan wel te lengen, een groot deel van de ochtend- en avondspits verloopt momenteel nog altijd in het donker. Verschillende gemeenten en steden doven bovendien de straatverlichting in de late en vroege uurtjes om kosten te besparen. En een winterse mist kan de zichtbaarheid dezer dagen al helemaal beperken.

Om het belang van goede verlichting extra in te verf te zetten, voerden de Gentse Flikken woensdagavond actie op en rond het Sint-Pietsersplein. Ook vrijwilligersorganisatie XIU, bekend van de jaarlijkse Fluodag, tekende present om te sensibiliseren. Op het plein zelf werden 720 fietsers gecontroleerd. Tien mensen hadden geen werkende lichten, één van hen reed met defecte remmen. Aan het kruispunt van de Kattenberg met de Kunstlaan passeerden 150 fietsers de controlepost. 26 personen waren niet in orde met hun fietslichten, twee onder hen reden bovendien met defecte remmen.

In totaal werden net geen 1.000 fietsers gecontroleerd. 121 onder hen hadden geen of onvoldoende werkende fietslichten. “Het blijft belangrijk om in te zetten op zichtbaarheid in het verkeer”, vertelt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gents Flikken. “Ook al volg je als zachte weggebruiker alle verkeersregels, als je onvoldoende zichtbaar bent, loop je een hoger risico op een ongeval.”

Ook goed om weten: wie gevat wordt zonder werkende lichten, krijgt een boete van 68 euro in de bus. Opmerkelijk: woensdag werden er niet enkel boetes uitgedeeld. “De actie is dit jaar helemaal in Valentijnsthema. Zo ontving elke 25ste fietser die in orde was een roos", besluit Langeraert. “Ook het logo en de slogan van onze campagne verwijzen naar de dag der verliefden. We zien u graag. Ook na Valentijn.”