11 zwartwerkers betrapt die tribunes van AA Gent aan het schoonmaken waren: “Onder hen vijf Brazilianen zonder verblijfsvergunning”

Gent Aangename feestnacht in Gent, op enkele vechtpar­tij­en na

3 oktober In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er weer uitvoerig gefeest in Gent. Waar het in de week nog vooral de studenten waren, konden nu ook alle werkende Gentenaars hun dansbenen losgooien. Dat verliep overwegend rustig en gezellig. Alleen in de Overpoort was er sprake van enkele vechtpartijen.