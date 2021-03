105 krijtcirkels op Sint-Pietersplein: “Waarom geen tafel, 4 stoelen en bediening? Dan is ook de horeca content”

De ene vindt het geniaal, de andere pure verkleutering. Maar de meeste studenten zaten rond het middaguur wel netjes per vier in de cirkels die er al waren. “Het zou toch een stuk beter kunnen", vindt Arthur Van Winkel. “Dit is een begin. Maar zet hier nu een tafel en vier stoelen in elke cirkel, en laat die bedienen door de horeca. Nog altijd even coronaproof, en iedereen content. Wij, én de horeca.” Verderop vinden twee jongedames de cirkels niet zo’n slecht idee. “Ik had schrik dat ze gewoon het plein zouden afsluiten. Waar moesten we dan gaan zitten? Dus dit is dan wel een mooie oplossing.”