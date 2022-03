100 uur werkstraf voor man (35) die voor hilariteit zorgde in de rechtbank omdat hij flitspaal had omgedraaid

GentEen 35-jarige man uit Wachtebeke is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het toedienen van slagen en verwondingen aan een man uit Gent én voor het stelen van een fiets met een waarde van 3.000 euro. De beklaagde was bij elk van die feiten dronken, hoewel de rechtbank hem verboden had alcohol te drinken. Die voorwaarde werd hem opgelegd omdat hij... een flitspaal had omgedraaid.

De man, die kampt met een flink alcoholprobleem, was samen met een vriend naar een café in het centrum van Gent afgezakt met de bedoeling ruzie te zoeken met een Gentse man. Die probeerde volgens de beklaagde slecht te praten over hem zodat zijn vriendin van hem weg zou gaan. De beklaagde stapte in het café recht op het slachtoffer af, gaf hem een vuistslag in het gezicht, en toen die op de grond viel, trapte hij nog eens flink na. Zijn vriend nam het dan over en deelde nog enkele klappen uit.

Flitspaal omgedraaid

“Normaal gezien ben ik zo niet”, zei de man tegen de rechter. “Ik had die dag te veel gedronken, dat geef ik toe.” Nochtans had de rechtbank hem in een andere zaak de voorwaarde opgelegd dat hij niet meer mocht drinken. “Dat kwam nadat ik gespuwd had naar iemand tijdens corona en omdat ik een flitspaal heb omgedraaid omdat ik dacht dat het een valse was”, antwoordde de man, tot hilariteit van de rechtszaal.

Het lukt de man duidelijk niet om zich aan zijn voorwaarden te houden, want naast de vechtpartijwerd hij ook veroordeeld voor diefstal van een dure fiets. Ook toen had hij veel te veel gedronken. Dat gaf de man zelf toe. Voor de feiten samen kreeg de man een werkstraf van 100 uur opgelegd. Zijn vriend, die in het café ook enkele slagen toediende, kreeg een celstraf van 8 maanden met uitstel en een boete van 800 euro opgelegd.