100 jaar oud, maar nog lang niet met pensioen. Conciërge Hubert zet nog dagelijks de afvalcontainers buiten

Gent Ex-manager lichtte Astrid Nuyens (37) voor 550.000 euro op, procureur eist 15 maanden celstraf

17:38 Gelogen over het contract bij Medialaan en kledinglijn bij ZEB om meer geld in eigen zakken te steken. Het is maar een greep van wat in de Gentse rechtbank in de schoenen van Dany P. wordt geschoven, voormalig manager van Astrid Nuyens (37). Tussen 2010 en 2014 zou hij Nuyens hebben opgelicht voor zo’n 550.000 euro. De frauduleuze praktijken kwamen aan het licht toen Nuyens allerlei contracten nodig had tijdens de echtscheiding met John Bryan. “Ik had jaren niets door. Ik vertrouwde hem blind.”