100 jaar, maar nog lang niet met pensioen: conciërge Hubert zet nog dagelijks de afvalcontainers buiten

Gent Gents schoolge­bouw en buurtcen­trum genomi­neerd voor prestigieu­ze Europese architec­tuur­prijs

16:32 Een schoolgebouw aan de Oude Dokken en een buurtcentrum met openbaar park in Ledeberg zijn genomineerd voor de Mies van der Rohe Award, de grootste architectuurprijs van Europa. Het zal niet gemakkelijk worden voor de Gentse gebouwen om de prestigieuze prijs in de wacht te slepen: in totaal zijn 449 gebouwen uit 279 steden in 41 landen geselecteerd.