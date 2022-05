10 procent van de leerlingen bijzonder basisonderwijs heeft (nog) geen schooltje na eerste aanmeldingsreonde

GENTOuders die hun kind hebben aangemeld voor het buitengewoon basisonderwijs in Gent, Lokeren, Sint-Niklaas, Zele en Beveren krijgen vandaag het resultaat. Van de 652 aangemelde kinderen heeft 75 procent een plaats gekregen, 62 procent in een school van eerste voorkeur. Van de 153 aangemelde kinderen uit Gent kreeg 91 procent een plaats.

Het aanbod buitengewoon onderwijs is heel breed: een kind kan niet zomaar van het ene naar het andere type geschoven worden en niet overal is elke type voorhanden. “Daarom melden veel ouders zich voor verschillende scholen aan. Ook scholen weten zo beter waar ze aan toe zijn”, zegt Lokaal Onderwijs Platform (LOP) Basisonderwijs Gent-voorzitter Jean Pierre Verhaeghe.

Een plekje veroveren in het buitengewoon onderwijs, ook in de lagere scholen, is nog steeds niet evident. De scholen in het Gentse buitengewoon basisonderwijs werken dit jaar voor het eerst met een digitale aanmeldprocedure. Daarvoor slaan ze de handen in elkaar met de overlegplatformen van Lokeren, Sint-Niklaas, Zele en één school in Beveren. Dat vermijdt dubbele inschrijvingen.

14 kinderen zonder plek

Voor het volledige gebied waren er 652 aanmeldingen voor het buitengewoon kleuter- of lager onderwijs. 490 daarvan, of 75 procent, krijgen vandaag een toewijzing, 162 hebben nog geen toewijzing. Van de 153 aangemelde kinderen uit Gent kreeg 91 procent een toewijzing. 14 kinderen kregen nog geen toewijzing en voor 4 kinderen is er nog een vrije plaats in een andere school. Een overzicht van de vrije plaatsen is te vinden op aanmeldenbuitengewoonbasis.be.

Omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en dubbel aangemeld staat via een ander aanmeldingsplatform, zullen er nog plaatsen vrijkomen. Het LOP Gent volgt de situatie op met alle betrokkenen.

Waasland

De grootste capaciteitsdruk ligt in het Waasland, maar ook in Gent zijn er nu heel wat scholen die geen vrije plaatsen meer hebben. Voor type 4, type 9 en type 7 is er in Gent geen plaats meer in het lager onderwijs.

“Ondanks de inspanningen die de scholen leverden voor capaciteitsuitbreiding zijn er op dit ogenblik nog kinderen zonder toewijzing”, zegt Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs. “Verschuivingen zullen wellicht nog soelaas brengen, maar toch trek ik aan de alarmbel bij de minister van Onderwijs. Want dit is een Vlaams en complex probleem. Er moeten gerichte uitbreidingen en een hertelling komen, voor de juiste types op de juiste locaties. De vraag dringt zich ook op of een andere wijze van aanmelden niet aangewezen is”.

Dat laatste is opvallend, Decruynaere zette het digitale aanmeldingssysteem in Gent zelf op en is er een groot voorstander van. “Buitengewoon onderwijs vraagt echter buitengewone aandacht”, liet ze woensdag in de commissie onderwijs nog optekenen.