10 procent meer daklozen in Gentse nachtopvang, middenveld trekt aan alarmbel: “Alle opvanginitiatieven zitten bomvol”

Hoe de verkie­zings­koorts nu al invloed heeft op het stadsbud­get: “8 miljoen te kort? Zo’n goede startposi­tie hebben ze in jaren niet gehad”

De verkiezingskoorts legt de werkzaamheden in het stadhuis lam. Dat blijkt, nu er paniek gezaaid wordt over ‘alweer een gat van 8 miljoen euro in de begroting’. In realiteit gaat het over een momentopname van het budget, de startpositie van de halfjaarlijkse begrotingsbespreking. Daarbij vraagt elke schepen extra geld. Vragen staat vrij, maar daarom wordt het niet goedgekeurd.