1 miljoen euro subsidie voor Volvo Car: gasovens worden vervangen door elektrische modellen

Fietscon­tro­le in Valentijns­the­ma: Gentse Flikken delen rozen uit om fietsers te belonen die in orde zijn

De Gentse Flikken hebben woensdagavond een grote controle georganiseerd op fietsverlichting. En dat helemaal in Valentijnsthema. Zo ontving elke 25ste fietser die in orde was een roos. “Ook het logo en de slogan van onze campagne verwijzen naar de dag der verliefden”, stipt politiewoordvoerder Matto Langeraert aan. “We zien u graag. Ook na Valentijn.”