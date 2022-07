1.873 silhouetten in centrum Gent staan symbool voor aantal daklozen in stad: “Er zijn meer inspanningen nodig om iedereen die op straat leeft op te vangen”

Gent Verdachten die Hakim in water gooiden: de één ontkent betrokken­heid en wordt al zeker overgele­verd aan ons land, de ander wil niet in Belgische ‘aftandse’ cel belanden

De één zegt dat hij “geen rol speelt bij het incident” en de ander “zit er zó doorheen dat hij het niet meer ziet zitten”. De twee Nederlandse verdachten die Hakim Mutyaba in het water gooiden, waarna die laatste verdronk, hebben verschillende verklaringen over hun rol bij het fatale incident van 17 juli in Gent. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft beslist dat een van de twee aan ons land wordt overgeleverd. Over de uitlevering van de andere verdachte wordt nog deze week beslist.

27 juli