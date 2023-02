1.856 klachten ontvangen, maar toch besparingen bij ombudsdienst van stad Gent: “Zware ingreep voor ons kleine team”

‘Toeterpro­test’ in Gentbrugge houdt aan: “Afhanke­lijk van de evaluatie eind maart, denken we aan een nog grotere actie”

“Nog elke nacht worden we twee keer wakker van het getoeter”, zuchten de buurtbewoners van het viaduct op de E17 in Gentbrugge. Sinds truckers er nog maar 70 in plaats van 90 kilometer per uur mogen rijden, claxonneren ze al maanden op het viaduct als teken van protest. Eind maart beslist de Vlaamse overheid over de snelheidsverlaging. “Tot dan doen we verder”, zegt mede-initiatiefnemer Ghislain Deruwez. “Dit protest gaat stilaan over meer dan enkel de snelheid.”