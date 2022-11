1.850 horecavacatures, dus komt er een ‘stoomcursus’. “Wel interesse in de job, maar niet de juiste competenties”

GentDe horeca in arrondissement Gent kreunt onder personeelstekort. Dat is al langer dan vandaag, maar nu zijn er ook cijfers op geplakt: er waren het voorbije jaar 13,4 procent meer vacatures dan in dezelfde periode een jaar eerder. Nochtans is er voldoende interesse voor het beroep, maar het ontbreekt de kandidaten aan de juiste competenties. Dus wordt voor het eerst in Gent een stoomcursus gegeven.

Gisteren werden met veel luister de punten van Gault&Millau uitgedeeld, en Gent schitterde op de ranking. Dat het goed gaat met de Gentse horeca, kan je daaruit evenwel niet zomaar afleiden. De sector verkeert in nood, omdat er overal tekort aan personeel is, meer dan ooit tevoren. Het tekort aan goed horecapersoneel is geen rechtstreeks gevolg van de pandemie, maar de lockdowns en coronabeperkingen hebben de situatie wel nog erger gemaakt. Horecapersoneel zocht noodgedwongen naar andere jobs, of ontdekte de voordelen van een ‘9 to 5-bestaan’.

Werkzoekenden

“Sinds de coronacrisis zorgt het historisch hoge tekort aan horecapersoneel voor extra kopzorgen in de sector”, klinkt het bij Freddy Van Malderen, provinciaal directeur VDAB Oost-Vlaanderen. “In arrondissement Gent ontving VDAB tussen oktober 2021 en september 2022 liefst 1.850 horecavacatures. Dat is een stijging van 13,4 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Daarnaast waren er bij VDAB arrondissement Gent in september 2022 bijna 1.700 werkzoekenden ingeschreven die ambitie hebben om in de horeca aan de slag te gaan. Je zou denken dat die vacatures dus in een mum van tijd ingevuld geraken. Helaas is het niet zo simpel. Een kandidaat die beschikbaar én gemotiveerd is, heeft een voorsprong op andere kandidaten. Maar die voorsprong verdwijnt snel als de kandidaat niet over de juiste competenties beschikt.”

Volledig scherm De evolutie van het personeelstekort in de horeca in regio Gent © RV

En dus slaan Syntra MVL, Travi, VDAB en VLAIO de handen in elkaar voor een unieke, tweedaagse horeca-opleiding, de ‘horeca booster’. Het doel van die praktijkgerichte opleiding is het klaarstomen van volwassenen die een job in de horeca ambiëren of willen proeven van de sector. “Met alvast twintig deelnemers op korte tijd klaar te stomen voor een job in de horeca, hopen we al een deeltje van de kloof te dichten", zegt Davy Eelen, Opleidingscoördinator Food Syntra Midden-Vlaanderen. “Deze tweedaagse is géén klassieke opleiding, maar een praktische booster die de deelnemers de nodige vaardigheden aanreikt om in de horeca aan de slag te gaan.”

Praktijk, stage en info

Concreet bestaat de ‘Horeca booster’ uit een introductiedag, vrijblijvende praktijkstages en een terugkomdag. De introductiedag vindt plaats op 21 november bij restaurant Mub’Art in het Museum van Schone Kunsten. Dan worden de deelnemers ondergedompeld in twee modules: basistechnieken keuken en basistechnieken zaal. Na afloop van de introductie worden ze aangemoedigd om hun vers verworven kennis om te zetten in praktijk tijdens een vrijblijvende stage, in een horecazaak naar keuze. Op de terugkomdag op 5 december wordt tijd gemaakt om ervaringen uit te wisselen en de aangeleerde technieken bij te schaven. Dan wordt ook dieper ingegaan op sectorspecifieke informatie, zoals loon- en arbeidsvoorwaarden. Het uiteindelijke doel van de Horecabooster is het op weg helpen van de cursisten in het zetten van de eerste stappen in de horeca.

Meer info over en inschrijven voor de ‘horeca booster’ via deze site. De plaatsen zijn beperkt. Gratis voor werkzoekenden die zich via VDAB aanmelden, 80 euro voor andere deelnemers.

