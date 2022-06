1.800 voetbalwedstrijden op één weekend: Keizer Karel Cup palmt Blaarmeersen in

Gent Man veroor­deeld die met een smoesje naar de dokter en tandarts ging om te masturbe­ren: “Dood van mijn neefje had grote impact op mij”

Een Gentse man is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel nadat hij ongepast gedrag vertoonde tegenover een dokter en een tandarts. Met een smoesje maakte hij een afspraak bij hen, maar al snel werd duidelijk wat de man echt van plan was. Eenmaal hij alleen met de slachtoffers in de kamer was, begon hij zichzelf te bevredigen. Volgens de man had de plotse dood van zijn neefje een grote impact op hem.

23 juni