1.500 euro voor gouden tip naar gestolen pedelec: “Fiets stuurde in diefstalmodus nog coördinaten door maar is onvindbaar”

Kontich Na wereldkam­pi­oen kroont Bart (51) zich tot Belgisch kampioen wiezen: “Eerste beurt al open miserie”

De finale was razend spannend, maar uiteindelijk wist de 51-jarige Bart Van Peteghem uit Destelbergen zaterdag iedereen af te troeven op het BK Wiezen in Kontich. De regerend wereldkampioen mag zich nu ook Belgisch kampioen noemen. “Wat mijn geheim is? Deelnemen, niet te veel drinken en geluk hebben”, lacht de kersverse winnaar.

20 maart