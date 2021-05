1.000 manifestanten op Korenmarkt om Palestijnen te steunen, situatie gedoogd door burgemeester De Clercq

Belleman Jean-Pier­re Van de Perre overleden: “Jempi deed altijd wat hij beloofde”

14 mei De Gentse Belleman, Jean-Pierre Van De Perre, is vrijdag overleden. In juni zou hij 71 geworden zijn. Jempi, zoals hij genoemd werd in Gent, was alom geliefd. Hij was een warm en hartelijk man, en overal aanwezig. Jean was al lange tijd ziek, maar dat viel zelden aan hem te merken.