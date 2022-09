1.000 Ierse Shamrock Rovers-fans zakken donderdag af naar Gent voor Europese voetbalwedstrijd

GentKAA Gent neemt het komende donderdag in haar eerste thuismatch in de Conference League op tegen het Ierse Shamrock Rovers. Zo’n 1.000 enthousiaste Ierse voetbalsupporters willen geen minuut missen van het Europese treffen in de Ghelamco Arena en zullen zich ongetwijfeld laten opmerken in het Gentse straatbeeld.

Omdat het bezoekersvak in het stadion van de Buffalo’s volledig uitverkocht is, kan ook de Gentse binnenstad zich donderdag opmaken voor een Iers voetbalfeestje. Ierse supporters staan namelijk wereldwijd bekend als luidruchtige, maar bijzondere sportieve supporters die graag zingen, plezier maken en pintjes drinken. Hoogstwaarschijnlijk doen de Shamrock-fans hun naam donderdag alle eer aan. De Gentse horeca, en misschien in het bijzonder de Irish Pubs, slaan maar beter wat extra vaten in.

Volledig scherm © BELGA

Populaire bestemming

De terugmatch in Dublin, de thuisbasis van de Rovers, valt op 27 oktober. Ook bij de Gentse aanhang is er veel interesse om af te zakken naar de Ierse hoofdstad, al lijkt de capaciteit van het Tallaght Stadium stokken in de wielen te steken. Het stadion telt maar 8.000 plaatsen en volgens UEFA-regels moet vijf procent van de zitjes gereserveerd worden voor de bezoekers. Dat komt neer op amper 400 plaatsen, terwijl nochtans veel meer Buffalo-supporters het zien zitten om de match te koppelen aan een bezoek aan de Ierse hoofdstad. Het is een serieuze domper op de feestvreugde voor heel wat Gentse voetbalfans.

Volledig scherm Het Tallaght Stadium telt maar 8.000 zitplaatsen. © Photo News

Uitstekende supportersreputatie

“We begrijpen dat veel supporters teleurgesteld zijn dat ze geen kaartje konden bemachtigen voor deze wedstrijd, maar we doen ons best om bij de Shamrock Rovers nog extra tickets uit de brand te slepen op basis van onze prima supportersreputatie”, aldus communicatiemanager Tom Vandenbulcke. De Gentse aanhang heeft in Europa inderdaad een goede naam, denk maar aan het voetbalfeest in Wembley waar 8.000 AA Gent-supporters zelfs complimenten kregen van de Engelse politie voor hun gedrag voor, tijdens en na de match.

Er is dus (een beetje) hoop, maar voorlopig moeten de Gentse fans zonder tickets wat kaarsjes branden om de voetbalgoden gunstig te stemmen. “De eindbeslissing of er meer tickets vrijkomen ligt bij de Rovers, maar zodra we nieuws hebben, laten we het onze supporters onmiddellijk weten”, laat communicatiemanager Tom Vandenbulcke nog weten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.