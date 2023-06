Zwerfvuilproject ‘The Click’ nergens zo’n groot succes als in Genk

In februari kregen alle Genkse publieke vuilbakken een roze jasje voor het zwerfvuilproject ‘The Click’. Voor elke verpakking die je met de bijbehorende app ‘clickt’, krijg je bonuspunten in ruil waarmee je je 'Doe es Genk’-kaart kan opladen. Het beloningssysteem lijkt succes te hebben in de stad, want in amper vier maanden is Genk koploper in het meeste aantal ‘clicks’.