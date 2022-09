Zwembad graadje kouder, minder verlichting en inwoners sensibiliseren: zo wil stad Genk energiecrisis aanpakken

“Eerst en vooral willen we als stad zelf het goede voorbeeld geven", zegt schepen Vandeurzen. “In juli werden het zwembadwater en de douches een klein beetje kouder. Wie komt zwemmen merkt daar weinig van, maar het heeft wel een effect op het energieverbruik. Diezelfde regel willen deze winter ook toepassen in de publieke gebouwen in Genk. Zo denken we erover om de temperatuur een beetje te verlagen en bewuster om te gaan met verlichten. Hoe warm of koud die temperatuur precies zal zijn, hebben we nog niet beslist”, klinkt het. “Op lange termijn willen we onze publieke gebouwen grondig renoveren en op die manier een pak energiezuiniger of zelfs bijna energieneutraal maken.”

Sensibiliseren

Daarnaast wil de stad Genk inwoners tips geven om energie te besparen én ook actief gaan sensibiliseren en Genkenaren aansporen om te renoveren. “We willen letterlijk tot bij de inwoners gaan om in hun huis te gaan kijken wat nog mogelijk is. Moet er extra geïsoleerd worden? Zijn er bepaalde ingrepen die broodnodig zijn om de energiefactuur te drukken? Bovendien zetten we ook in op de gedachte ‘iedereen producent’. Er is in Genk nog veel ruimte voor groene energie. Misschien kunnen we een groepsaankoop van zonnepanelen regelen om op die manier zoveel mogelijk mensen overtuigd te krijgen. En ten slotte werken we via het OCMW een sociaal beleid uit waardoor bepaalde mensen premies kunnen krijgen om hun energiefactuur te bekostigen.”