Zware brand bij afvalverwerkend bedrijf Transcoma: sorteermachines gaan in vlammen op

De brandweer werd rond 00.30 uur opgeroepen nadat het brandalarm was afgegaan in het gebouw. Ter plaatse bleek het om een grote afvalbrand te gaan. Rond 02.30 uur liet de brandweer weten dat de brand nog steeds woedde, maar door de bluswerken wel beperkt kon blijven tot de bedrijfshal. Volgens Het Belang van Limburg liep de hal wel zware schade op: sorteermachines, schrootafval, plastic en hout gingen in de vlammen op.

De brand zorgde verder voor veel rookontwikkeling, vooral in Diepenbeek en omgeving. Sinds 6.45 uur is de brand wel onder controle en is men bezig met nablussen. Dat zal wel nog enkele uren duren. De brandweer had gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten, maar dat is niet meer nodig. Enkel wie nog rook opmerkt, krijgt het advies om nog even te wachten.