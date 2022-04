Zuurgooier riskeert 15 jaar cel nadat hij Duitse directeur verminkte voor het leven: “Ik verdenk concurrent als opdrachtgever”

GenkDe 41-jarige Genkenaar die in 2018 een aanval uitvoerde met zuur, riskeert 15 jaar cel. De man had het gemunt op de financieel directeur van het bedrijf waar hij werkte, in Duitsland. Toen het slachtoffer Bernard Günther in zijn eigen woonwijk ging joggen, sloeg de verdachte toe. De Duitser is verminkt voor het leven.

Het parket van Wuppertal in Duitsland beschuldigt de Genkenaar officieel van de zuuraanval op de toenmalig financieel directeur van energiebedrijf Innogy. De feiten dateren van 4 maart 2018. Toen gooiden twee personen - vermoedelijk de 41-jarige verdachte uit België en een 34-jarige verdachte uit Keulen - hooggeconcentreerd zuur naar slachtoffer Bernhard Günther, terwijl hij jogde op amper tweehonderd meter van zijn huis in Haan nabij Düsseldorf. Günther verkeerde in levensgevaar en liep littekens op door de aanval. Sindsdien draaide het onderzoek op volle toeren en worden vier verdachten onderzocht. De verdachte woonde en werkte zelf een tijdje in Duitsland in de buurt van Dusseldorf.

De Genkenaar werd in december 2021 aangehouden in Genk waar hij weer woonde, en diezelfde maand eiste het gerecht in Duitsland de uitlevering van de man.

DNA

Een rechter van de rechtbank van eerste aanleg in Wuppertal had een aanhoudingsbevel uitgevaardigd en de verdachte in voorlopige hechtenis genomen. Onderzoekers hebben het DNA van de verdachte kunnen linken aan het DNA dat gevonden werd op de plaats delict.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bernhard Günther in betere tijden. © AP

Günther zelf vermoedde dat een professioneel motief aan de grondslag lag van de aanval, maar noemde geen namen. De man was de financieel directeur van Innogy, een dochteronderneming van het energiebedrijf RWE, die later werd overgenomen door Eon. Innogy had een beloning van 100.000 euro beloofd aan wie de dader kon vatten. Inmiddels heeft de man het bedrijf verlaten.

Quote Ik ben er zeker van dat de motieven alleen in de professio­ne­le sfeer kunnen liggen Günther, in Duitse media

Günther is er altijd van overtuigd geweest dat de verdachten toesloegen in opdracht van een concurrerend bedrijf. “Ik ben er zeker van dat de motieven alleen in de professionele sfeer kunnen liggen”, verklaarde hij al eens in Duitse media. “Maar recente bevindingen hebben dat idee versterkt. Alleen joggen doe ik nog steeds niet, en ik maak me vooral zorgen om mijn familie.” De man kon de daders na hun aanhouding ook identificeren. “Op basis van de aan mij getoonde foto’s, is het mij duidelijk dat hij één van de daders was", bedoelde hij op de Genkenaar.

Littekens

Het slachtoffer herstelde intussen, maar de vijftiger draagt nog steeds de sporen van die noodlottige dag. De meerdere brandwonden in zijn aangezicht zijn opvallend aanwezig. Vooral het voorhoofd en de omgeving van de slapen tonen zware littekens.