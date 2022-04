ZIEN. Marylène Madou viert vijfjarig bestaan met gloednieuwe flagshipstore in Genk

Marylène Madou studeerde in 2015 af als Master in Textielontwerp aan het Gentse LUCA School of Arts. Nadat de jonge onderneemster in 2014 de eerste prijs op de internationale modewedstrijd ‘The Silhouette of The Future / 2039’ wegkaapte, richtte ze in 2017 haar persoonlijk modeprintlabel op. Onmiddellijk na de oprichting lanceerde ze haar eerste collectie veelkleurige foulards, die snel nationale én internationale aandacht trok. De ontwerpster staat dan ook bekend om haar kleurrijke prints, unieke werkwijze en creatieve samenwerkingen.