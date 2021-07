Ziekenhuis Oost-Limburg vangt nu al RSV-patiëntjes op: “Atypisch voor deze periode van het jaar”

Ook bij ons lijkt het tafereel zich voor te doen. Zo vangt het Ziekenhuis Oost-Limburg momenteel zes patiënten met RSV op, van wie er straks drie naar huis mogen. “Op het hoogtepunt hadden we er tien. Het lijkt wel een wijdverspreide opflakkering, want onze collega-ziekenhuizen hebben ook veel opnames gekend. Het is alleszins atypisch voor deze periode van het jaar, omdat we dat doorgaans in de winter meemaken. Een echte verklaring waarom het zich nu voordoet, hebben we nog niet.”