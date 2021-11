Ziekenhuis Oost-Limburg moet vijf operatiezalen sluiten: “Bedden vrijmaken voor coronapatiënten”

Volleybal euromillions league Achel plaatst zich voor de kwartfina­le van de beker en start samenwer­king met LVL Genk

Tectum Achel heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales in de Beker van België. Nochtans zeggen de 0-3-cijfers op het veld van eerstenationaler Puurs niet alles. De Noord-Limburgers lieten zich te vaak betrappen op opslagmissers en maakten het zich zo onnodig moeilijk. In de aanloop naar de bekermatch maakte Achel bekend dat het een samenwerking opstart met Ladies Volley Limburg. “Het is geen fusie, maar in de bestuurskamer werken we wel samen”, vertelt Achel-voorzitter Joos Gysen.

1 november