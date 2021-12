Zeven Genkse voetbalsupporters voor rechter voor klappen en afpersing van een 17-jarige Standardfan: “Ze zijn als een guerrillabeweging tewerk gegaan”

voetbal derde nationale B Eendracht Termien schuift in de allerlaat­ste minuut ongelukkig onderuit tegen St.-Le­naarts: ”Zulke dramati­sche afloop verdienden we niet”

Het zit Eendracht Termien dit seizoen niet echt mee. Net nu de club nood had aan een zegereeks om terug vertrouwen te tanken en de kloof met de kopgroep te dichten, schoof men dit weekend in en tegen Sint Lenaarts in blessuretijd heel ongelukkig onderuit. Bij het wegtrappen van de bal slipte het steunbeen van doelman Valkeners weg op het vettige veld en kaatste de bal via thuisspits Bevers ongelukkig in doel. Weg puntje en grote ontgoocheling in het Termienkamp.

