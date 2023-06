Zeearend uit Labiomista gevangen in Nederlands dorpje bij Utrecht: “Wat kilo’s kwijt, maar verder stelt hij het goed”

Een grote opluchting bij het park Labiomista van Koen Vanmechelen: na meer dan twee maanden is één van de ontsnapte Stellers zeearenden eindelijk terecht. Het dier werd gevangen in het Nederlandse Schoonrewoerd, nabij Utrecht. “Hij moet daar even in quarantaine blijven alvorens hij weer naar hier kan komen”, laat Koen Vanmechelen weten.