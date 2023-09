“Ze strooiden cash geld in het rond in Dubai en zaten met grote blokken cocaïne aan tafel”: en tóch gaat Genkse familie vrijuit voor grootschalige drugshandel

Schaatsen in de kerk en kerstbomen­dool­hof op de markt: Sint-Trui­den bereidt zich voor op ‘warme kerst’

Het mag dan een van de warmste dagen van het jaar zijn, in Sint-Truiden wordt er al volop aan de kerstperiode gedacht. Wie in december kerstsfeer wil opsnuiven, moet sowieso in de Haspengouwse hoofdstad zijn. De Truiense Nostalgie - zoals de kerstmarkt heet - is immers terug en op het programma staan onder meer een kerstbomendoolhof op de Groenmarkt en een stadscentrum vol lichtjes. De stad stelde ook een absolute primeur in ons land voor.