“Zal Noè ooit kunnen praten of stappen?”: ouders zoeken lotgenoten om meer te vernemen over zeldzaam Joubertsyndroom

REEKS. Pam (41) probeert al zes jaar zwanger te raken: “Mijn vruchtbaar­heids­pro­ble­men zijn een gemene streek van Moeder Natuur”

8 september Eva Mouton (34) richtte ‘de Buskesclub’ op, een club die vrouwen met een onvervulde kinderwens wil verenigen. Zoals Pam (41). Zij probeert al zes jaar zwanger te geraken, zonder succes. “Potentiële relaties stonden on hold en ik heb carrièremogelijkheden uitgesteld.” Haar laatste hoop nu is een zaad- én eiceldonatie. Daarvoor reist ze naar Spanje, want daar zoeken ze bewust donoren die op je lijken. “‘Laat het toch even lós’, hoor ik mensen weleens zeggen. Goedbedoeld, maar dat kan ik niet. Als vrouw word je continu geconfronteerd met die kinderwens.”