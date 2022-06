Zaakvoerster erotisch massagesalon riskeert twee jaar cel: “Meisjes werkten in de prostitutie”

Het erotisch massagesalon was open sinds 2013 en stelde een 80-tal masseuses tewerk. Op 25 januari 2018 werden na een controle van de Rijksdienst van Arbeidsvoorziening meerdere sociaalrechtelijke inbreuken vastgesteld. Zaakvoerster C. verklaarde dat 60 procent van de inkomsten van de uitgevoerde ‘massages’ voor de meisjes was, maar aanklager Bruno Coppin beschreef voor de strafrechtbank in Tongeren dat er wel degelijk meer aan de hand was in het massagesalon.