Wilde feestnacht kondigt zich aan in Genk na nagelbijtende finale, het verslag van ruim 120 minuten hoogspanning

21 uur. In Londen wordt de EK-finale op gang gefloten en dat is ook in Genk goed merkbaar. Enkele minuten eerder werd ook het volkslied al her en der meegezongen, al bleken de Genkse Italianen de tekst toch niet helemaal uit het hoofd te kennen. De geluksvogels onder het publiek konden een zitplaats bemachtigen in één van de talrijke horecazaken op de Markt. “We moesten er snel bij zijn, meteen na de halve finales belde ik om te reserveren en dat was geen minuut te vroeg”, glimlacht Gino Montagna. Logisch dus dat alle tafeltjes meteen ‘verkocht’ waren. Het overgrote deel van de aanwezigen vat noodgedwongen post aan de overkant van de Markt.

Volledig scherm © Mine Dalemans

Volledig scherm Ook de kleinste fans staan paraat. © Mine Dalemans

Slechtst mogelijke start

21.02 uur. De pizza’s en biertjes staan nog maar net op tafel wanneer het volk zich verslikt in een Engelse aanval. Luke Shaw maakt het even heel stil op de Genkse Markt. Pas enkele minuten later, wanneer Italië een vrije trap afdwingt, komt er opnieuw wat leven in de zaak. Toch blijft de sfeer de hele eerste helft afwezig. Pas wanneer er enkele straten verder wat vuurwerk wordt afgestoken, stijgt de decibelmeter nog eens. Alsof de Italianen in Wembley het ook horen, gaan ze meteen in de aanval en bijna zorgt Chiesa voor een kleine ontploffing in Genk.

Volledig scherm De sfeer bij de rust is bedrukt. © Mine Dalemans

Bij de rust is de sfeer bedrukt. “Hier hadden we geen rekening mee gehouden”, zuchten Ricardo en Nico, net na het fluitsignaal. “Er moet dringend iets veranderen… maar ook als het niet lukt, zijn we nog altijd tweede. Met een biertje krijgen we de teleurstelling wel doorgespoeld.” Enkele meters verder zit een breed grijnzende Oliver Wyatt, een halve Brit die zowaar in het hol van de leeuw naar de wedstrijd is komen kijken. “We zijn hier niet om ruzie te maken, al is er wel al een vlag van ons gestolen. Toen er gescoord was hebben we wel even gejuicht, maar we overdrijven niet.”

Volledig scherm Enkele Britse fans wagen zich in het hol van de leeuw. © Mine Dalemans

Markt ontploft

22.22 uur. Juist wanneer de moed stilaan wegebt, belandt de bal toch tegen de touwen in het voordeel van Italië. De Genkse Markt ontploft: mensen zwaaien met vlaggen, dansen en scanderen luidkeels “Italia! Italia! Italia!” De fans hopen dat de Azzuri erop en erover gaat, maar dat gebeurt niet meteen. Nog eens dertig minuten extra tijd zullen moeten bepalen over winst en verlies.

23.30 uur: Vreugde en verdriet liggen heel dicht bij elkaar. Dat wordt nogmaals duidelijk tegen een meeslepende strafschoppenreeks. Bij de eerste misser van Italië staan de tranen in de ogen van de Genkenaars. Was het allemaal maar een droom? Neen, blijkt enkele tellen later, want de Britten kunnen de zenuwen niet te baas. Bij de beslissende strafschop ontploft het centrum van Genk. Uitzinnig van vreugde zijn de mensen, die zich euforisch op automatische piloot naar de Place Misère begeven. Er wordt gedanst met vreemden, mensen kruipen in palen en op wagens en bommetjes en vuurwerk worden massaal afgestoken. Corona is eventjes helemaal vergeten. Een wilde feestnacht kondigt zich aan.

Volledig scherm voetbal italië engeland - supporters in Genk © Mine Dalemans

Volledig scherm Een vreugde-uitbarsting bij de 1-1 © Mine Dalemans

Volledig scherm voetbal italië engeland - supporters in Genk © Mine Dalemans