Wie dumpte Zelda en Zirco? Dierenasiel zoekt eigenaar van twee Mechelse herders van 3,5 maanden

“We zouden jullie graag - zoals altijd vol goede moed en hoop op een goede afloop - om hulp willen vragen om twee mooie Mechelaarpups van ongeveer 3,5 maand weer te herenigen met hun baasje. De dieren werden dinsdag 27 december gevonden in de regio Heusden-Zolder. Maar in dit geval ontbreekt ons die hoop”, zo schrijft het dierenasiel op sociale media. Op de foto prijken twee jonge honden die een moeilijke start gekend hebben. “Dit is een schrijnend geval van dumpen, waarvan we jullie de details zullen besparen. We vinden het verschrikkelijk dat honden op deze manier achtergelaten worden. En steeds vaker. Het eerste gevoel dat deze jonge Mechelaars, die we Zelda en Zirco hebben genoemd, hebben gekend is ‘ongewenst zijn’. Enorm traumatiserend”, reageert het dierenasiel.