Werkstraf voor Genkenaar die “één slag” uitdeelde aan liefdesrivaal

Genk Genk zoekt uitbater voor zomerbar Molenvij­ver­park

We zitten nog in wintermodus, maar de stad Genk plant de zomer alvast in en zoekt een uitbater voor een zomerbar. Van mei tot en met september stelt de stad een locatie in het Molenvijverpark ter beschikking om er een horecazaak uit te baten. “We zoeken volop naar kandidaten", klinkt het. De horeca-uitbater met het leukste idee en het beste plan, mag binnenkort frisse drankjes serveren in dit unieke kader.