WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Genk

Sint-Truiden Joris en Philip van café ‘t Elfde Gebod serveren croques en frituurhap­jes in ‘Mijn Beste Kerst Ooit’: “Zelfs bij 35 graden in augustus vierden we Kerstmis”

Heel Zepperen zit morgenavond voor tv want Joris (37) en Philip (28) van café ‘t Elfde Gebod schitteren in VTM-programma ‘Mijn Beste Kerst Ooit’. Enkele dagen zijn ze al te zien als gasten bij de andere koppels die imponeren met hun kersttradities, maar donderdagavond maakt tv-kijkend Vlaanderen eindelijk kennis met het Zepperse duo en hoe zij Kerstmis vieren. “En dat is exact zoals iedereen ons kent: met frituurhapjes als aperitief en bouletten en croques als hoofdgerecht.”

21 december