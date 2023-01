WEERBERICHT. Zo goed als helder weer in Genk vanochtend

Opoeteren/Genk Stagiair (17) overlijdt na arbeidson­ge­val op bouwwerf in Opoeteren: “Zelden iemand zo gemoti­veerd gezien”

Een ongeval op een bouwwerf in Opoeteren (Maaseik) heeft woensdagvoormiddag het leven gekost aan een zeventienjarige stagiair uit Genk. Hij was aan het werk aan de Gruitroderlaan voor de bouw van een woning. Op een bepaald ogenblik is er iets misgelopen, waardoor de jongeman bouwmaterialen op zich kreeg. “Hij was fier op wat hij daar allemaal leerde”, vertelt één van zijn vrienden.

